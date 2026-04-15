Una truffa ai danni di migliaia di automobilisti si è verificata in India, nel territorio del Gujarat, dove è stato allestito un finto casello autostradale. Gli autisti che transitavano hanno pagato tariffe false, accumulando un incasso di circa 700 mila euro. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e capire come sia stato possibile creare questa struttura fraudolenta.

India, il finto casello autostradale del Gujarat: la truffa che ha ingannato migliaia di automobilisti. Una truffa tanto semplice quanto clamorosa ha colpito migliaia di automobilisti nello stato del Gujarat, in India, dove per circa 18 mesi è stato operativo un finto casello autostradale che incassava pedaggi come se fosse ufficiale. La vicenda, risalente al 2023 ma tornata virale sui social, ha portato alla luce un sistema organizzato nei minimi dettagli e capace di generare centinaia di migliaia di euro prima di essere scoperto dalle autorità. Dove è avvenuta la truffa. Il casello falso era stato allestito nel distretto di Morbi, lungo la strada nazionale Bamanbore-Kutch, una delle arterie stradali della regione.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Finto casello autostradale in India: la truffa del Gujarat che ha incassato 700mila euro

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all'improvviso il genio... per 18 mesi nessuno se n'era accorto eh! https://www.105.net/zoo-news/costruiscono-un-finto-casello-autostradale-e-incassano-pedaggi-per-18-mesi/ - facebook.com facebook

Cruciani: “In India una banda di criminali ha gestito per 18 mesi un finto casello autostradale incassando 700 mila euro. Questi sono dei geni, azzardo a dire che in questo caso, superano la genialità dei napoletani!” @giucruciani x.com