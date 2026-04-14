Una truffa da circa 700 mila euro è stata scoperta nello stato del Gujarat, in India, dove sono stati allestiti un falso casello autostradale e sistemi di pagamento falsi. I responsabili hanno creato un'installazione che imitava un vero casello per ingannare i conducenti e ottenere denaro indebitamente. La polizia ha avviato indagini per identificare gli autori e ricostruire le modalità dell'operazione fraudolenta.

I truffatori sono pronti a ricorrere a ogni mezzo per ottenere denaro, ma quanto accaduto nello stato del Gujarat, in India, ha dell'incredibile. In sostanza è stato realizzato un finto casello autostradale che per più di un anno ha ingannato gli automobilisti. La vicenda risale al 2023, quando il casello autostradale è stato messo in piedi. Stando a quanto riferito dalla stampa estera, venne scelto il distretto di Morbi, lungo la strada nazionale Bamanbore-Kutch, come zona in cui mettere in atto la truffa. I criminali sfruttarono alcuni terreni abbandonati dove un tempo sorgeva una fabbrica, la White House Ceramic Company. Lì fu allestito il falso casello, con tanto di cartelli autostradali, sbarre per impedire il passaggio e anche del personale addetto per i pagamenti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un finto casello autostradale per una truffa da 700mila euro

Costruiscono un finto casello autostradale e mettono in piedi una truffa milionaria: “Gli automobilisti passavano apposta di lì perché il pedaggio costava la metà”Costruire un’infrastruttura fittizia per dirottare il traffico di un’arteria nazionale e incassare illegalmente i pedaggi.

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Finto casello autostradale, truffa da 700mila euro. «Automobilisti cambiavano strada»

In India, una banda ha gestito per 18 mesi un casello autostradale falso incassando 700mila euro prima di essere smascherata dalla polizia. https://auto.everyeye.it/notizie/costruiscono-finto-casello-autostradale-incassano-700-000-euro-871445.htmlutm_ - facebook.com facebook

India, finto casello per 18 mesi: incassati 75 milioni con la truffa #india x.com