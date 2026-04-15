Due uomini sono stati arrestati in un’operazione tra Liguria e Lombardia dopo aver rapinato un’anziana a Genova. La polizia ha seguito le tracce del GPS del telefono della vittima, consentendo di rintracciare e fermare i responsabili. Uno dei fermati è un giovane di origini brasiliane, l’altro un uomo di 27 anni. L’indagine è scaturita dal tentativo di una truffa con un finto carabiniere.

Due uomini, un venticinquenne brasiliano e un ventisettenne italiano, sono stati catturati in un’operazione coordinata tra la Liguria e la Lombardia dopo aver derubato una settantatreenne a Genova. Il colpo, avvenuto l’8 aprile nella zona di Marassi, si è trasformato in una caccia all’uomo che ha coinvolto il tracciamento satellitare di un veicolo noleggiato e un inseguimento ferroviario verso il Sud. La vicenda ha avuto inizio nella mattinata dell’8 aprile, quando una residente di 77 anni è stata contattata sul telefono fisso da soggetti che simulavano un’emergenza legata a una rapina appena avvenuta. Gli interlocutori, fingendo di agire per conto delle forze dell’ordine, hanno spiegato alla donna che un carabiniere si sarebbe presentato a breve per verificare che i suoi gioielli non fossero parte della refurtia di un precedente furto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Finto carabiniere deruba l’anziana: GPS e inseguimento portano al via

Lo fermano con la forza dopo l’inseguimento! #polizia #italia #carabinieri

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