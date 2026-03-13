Finto carabiniere deruba e spintona un' anziana a Modena | 27enne arrestato dopo la fuga

A Modena, un uomo di 27 anni ha aggredito un'anziana donna, derubandola e spintonandola durante un tentativo di furto. Dopo aver compiuto il reato, il sospettato è fuggito ma è stato arrestato nelle ore successive. La vicenda riguarda un episodio di rapina aggravata messo in atto con l'inganno di un finto carabiniere.

L'uomo aveva sottratto i monili d'oro alla vittima per poi incrociarne il figlio sulle scale durante la fuga verso la Campania, dove è stato infine bloccato dalla Polizia Un crudele raggiro ai danni di una donna vulnerabile si è trasformato in una rapina aggravata, culminata nei giorni scorsi con l'arresto del presunto responsabile. Lo scorso 10 marzo, la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, nei confronti di un cittadino italiano di 27 anni. L'uomo è gravemente indiziato di aver derubato e aggredito fisicamente un'anziana signora di 79 anni residente in città. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

