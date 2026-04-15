Finti passeggeri rubano uno zaino a Orio Visti dalle telecamere | presi

Tre uomini sono stati arrestati all'aeroporto dopo aver rubato uno zaino. Le forze dell'ordine sono intervenute una volta visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza, che avevano ripreso i fatti. La polizia di frontiera ha fermato i sospetti poco dopo, impedendo che lasciassero il terminal con il bottino. Le indagini sono ancora in corso per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi.

IN AEROPORTO. La polizia di frontiera ha bloccato tre uomini, arrestati per furto: la scena era già stata ripresa dalle telecamere. Potevano sembrare dei normali passeggeri, con trolley al seguito, i tre uomini che lunedì sera 13 aprile all’aeroporto di Orio hanno approfittato di un attimo di distrazione di un passeggero per portargli via lo zaino. Un’azione che li ha fatti finire immediatamente in manette, grazie al servizio della polizia di frontiera. Gli agenti infatti, erano già «in allerta» in seguito ad alcune denunce presentate nei giorni scorsi. Hanno quindi visionato le registrazioni delle telecamere (per cercare di individuare i volti dei responsabili e le modalità di azione) e lunedì hanno messo in atto un ulteriore servizio di controllo mirato, in abiti borghesi.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Finti passeggeri rubano uno zaino a Orio. Visti dalle telecamere: presi Rubano una bici elettrica in pieno centro storico, ma vengono incastrati dalle telecamereNei giorni scorsi, la Polizia locale della Bassa Romagna è riuscita a individuare i responsabili del furto di una bicicletta elettrica a pedalata... Immortalati dalle telecamere mentre rubano nel ristorante, i ladri in fuga arrestati dai carabinieriAll'interno del veicolo i militari dell'Arma hanno individuato due soggetti già noti alle forze dell'ordine e rinvenuto gli attrezzi da scasso...