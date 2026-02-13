Immortalati dalle telecamere mentre rubano nel ristorante i ladri in fuga arrestati dai carabinieri

I ladri sono stati catturati dai carabinieri dopo aver rubato nel cuore della notte in un ristorante di Riccione. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso le loro mosse, confermando il colpo avvenuto alle prime luci dell'alba. Quando le forze dell’ordine sono arrivate, i malviventi erano già in fuga, ma sono stati individuati e fermati poco dopo. La rapina ha scatenato l’allarme e ha portato a un intervento rapido, che ha permesso di mettere fine alla loro fuga e di recuperare parte della refurtiva.

All'interno del veicolo i militari dell'Arma hanno individuato due soggetti già noti alle forze dell'ordine e rinvenuto gli attrezzi da scasso L'allarme è scattato intorno alle 5 di venerdì da un ristorante di viale Veneto a Riccione e, sul posto, si è precipitata una pattuglia dei carabinieri. Al loro arrivo i militari dell'Arma hanno constatato che i malviventi, dopo aver forzato una porta laterale, avevano cercato inutilmente di scassinare la cassa e visti vani tutti i tentativi erano scappati. La loro impresa, tuttavia, è stata registrata dalle telecamere di videosorveglianza dando così ai carabinieri elementi utili per individuare i ladri.