Rubano una bici elettrica in pieno centro storico ma vengono incastrati dalle telecamere
La Polizia locale della Bassa Romagna ha identificato i responsabili del furto di una bicicletta elettrica nel centro di Lugo. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli agenti sono riusciti a incastrare i responsabili, recuperando il mezzo del valore di circa 700 euro. L’intervento dimostra l’efficacia delle telecamere di sorveglianza nel contrasto ai reati in aree pubbliche.
Nei giorni scorsi, la Polizia locale della Bassa Romagna è riuscita a individuare i responsabili del furto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, del valore di circa 700 euro, che era stata rubata nel pieno centro di Lugo, nei pressi degli uffici comunali, restituendola poi alla.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Sversano rifiuti speciali al centro della strada ma vengono ripresi dalle telecamereNel comune di Casapesenna, sono stati registrati sversamenti di rifiuti speciali al centro della strada.
Scaricano scarti. Incastrati dalle telecamereIl Comune intensifica i controlli contro l’abbandono di rifiuti e il parcheggio non autorizzato nel cortile del centro anziani.
Argomenti discussi: Gli rubano una bici elettrica nel cortile della scuola; Costosa bicicletta rubata a Zurigo, ritrovata… a Bollate; Gli rubano bicicletta da 10mila euro, la ritrova grazie al gps; Distrugge la vetrina di un magazzino per rubare una bici elettrica, arrestato giovane.
Rubano una bici elettrica da 700 euro: incastrati dalle telecamere a LugoNei giorni scorsi la Polizia locale della Bassa Romagna ha individuato i responsabili del furto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, del ... ravennanotizie.it
Gli rubano bicicletta da 10mila euro, la ritrova grazie al gpsIl 16 gennaio, grazie alla segnalazione dettagliata della vittima, i carabinieri hanno rintracciato a San Giorgio delle Pertiche un nigeriano in sella al mezzo di trasporto rubato. Nei guai è finito u ... padovaoggi.it
Gli rubano la bici il giorno del compleanno: pizzaiolo costretto a sospendere le consegne Leggi la notizia qui: https://www.ilgiunco.net/2026/01/13/gli-rubano-la-bici-il-giorno-del-compleanno-pizzaiolo-costretto-a-sospendere-le-consegne/ clicca sul link in bio . - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.