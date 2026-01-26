Fini | Meloni ha fatto benissimo a rispondere a Trump sull’Afghanistan Aspettiamo le scuse del presidente

Il dibattito sulla posizione della destra italiana si concentra sulla necessità di valori solidi e programmi concreti. La risposta di Meloni a Trump sull’Afghanistan è stata valutata positivamente, evidenziando una linea chiara e decisa. Ora, si attende una presa di responsabilità anche da parte degli altri attori politici, con l’obiettivo di mantenere un dialogo costruttivo e orientato al bene del Paese.

Macché padri, “la destra ha bisogno di solidi valori di riferimento, che già ci sono. Di credibili programmi di governo, che gli elettori fino ad oggi hanno giudicato esistenti. E di una classe dirigente giovane capace di essere credibile”. Risponde così Gianfranco Fini, leader storico della destra in un lungo colloquio con “il Giornale” che gli chiede se si senta un “padre” pronto a tornare in campo. “Per carità”, risponde. L destra ha già tutto ciò di cui ha bisogno: valori, dirigenti, elettori e una leader “che tiene testa anche a Trump”. Fini al Giornale: “Meloni? Anche i suoi oppositori a denti stretti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Il governo italiano ha espresso disappunto per le recenti affermazioni di Donald Trump, che ha criticato gli alleati della NATO riguardo alla gestione delle operazioni in Afghanistan.

