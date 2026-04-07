In questi giorni di festa, il presidente del Consiglio ha deciso di recarsi nei paesi del Golfo con l’obiettivo di rafforzare i rapporti energetici. La visita si inserisce in un momento internazionale complesso, con l’intento di assicurare all’Italia forniture strategiche di risorse. La missione fa parte di una serie di incontri ufficiali finalizzati a consolidare i rapporti tra il governo italiano e le nazioni della regione.

Gentile Direttore Vittorio Feltri, in questi giorni di festa ho letto che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è volata nei Paesi del Golfo per rafforzare i rapporti energetici e garantire all’Italia forniture strategiche in un momento internazionale tutt’altro che semplice. Si tratta, mi pare, di un’iniziativa concreta, anche coraggiosa, vista la delicatezza dell’area. Eppure, ancora una volta, dall’opposizione arrivano solo critiche, spesso più personali che politiche. È possibile che qualunque cosa faccia il governo venga automaticamente bocciata? Non dovrebbe un’opposizione seria riconoscere almeno ciò che funziona? Michela Borgato Cara Michela, la tua domanda è legittima e, consentimi, perfino ingenua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni ha fatto bene a volare nel "Golfo"

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