Fingete di essere gay per avere asilo svelata la truffa in Gran Bretagna

In Gran Bretagna è stata scoperta una truffa che coinvolge studi legali e consulenti che offrivano assistenza ai migranti con visto in scadenza. Questi individui, spesso studenti o turisti, venivano consigliati di fingere di essere gay per poter prolungare il loro soggiorno nel paese. La rete si faceva pagare migliaia di sterline per fornire questa pratica fraudolenta, mettendo così in atto un sistema illegale di ottenimento di permessi di soggiorno.

(Adnkronos) – "Dovete far finta di essere gay". Una rete di studi e consulenti legali in Gran Bretagna si faceva pagare migliaia di sterline per aiutare i migranti con visto in scadenza – studenti o turisti – a fare finta di essere gay per poter ottenere il permesso a estendere il loro soggiorno. A svelarlo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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