GIP Milano | archiviazione Cappato fine vita non è reato

La giudice per le indagini preliminari di Milano ha deciso di archiviare le inchieste contro Marco Cappato, riguardanti due casi di accompagnamento in Svizzera. La decisione riguarda le accuse legate a pratiche di fine vita e la richiesta di chiarimenti su eventuali reati. La procedura si conclude senza ulteriori sviluppi giudiziari.

La giudice per le indagini preliminari di Milano ha disposto l’archiviazione delle inchieste contro Marco Cappato relative a due casi di accompagnamento in Svizzera. La decisione della magistratura si basa sul riconoscimento che le cure mediche rifiutate dai pazienti costituivano un accanimento terapeutico, rendendo il supporto al fine vita non punibile. Questa sentenza, emessa nel marzo del 2026, segna un punto di svolta nell’interpretazione dei diritti di fine vita in Italia, allineando la prassi giudiziaria alle sentenze costituzionali più recenti e aprendo nuove prospettive per i malati terminali e i loro familiari. Il confine giuridico tra cura e sofferenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

