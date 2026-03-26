Scossa in Forza Italia | Gasparri lascia Craxi prende il comando al Senato

Un cambio di leadership si è verificato nel gruppo di Forza Italia al Senato, con la decisione improvvisa di uno dei componenti di dimettersi e un altro a assumere il ruolo di capo. La situazione ha portato a un riassetto degli equilibri interni, aprendo una nuova fase politica all’interno del partito. La notizia ha suscitato attenzione tra gli osservatori, che seguono da vicino gli sviluppi futuri.

Roma - Dimissioni improvvise al vertice del gruppo azzurro a Palazzo Madama aprono una nuova fase politica, con equilibri interni ridisegnati e prospettive future tutte da valutare Cambio al vertice di Forza Italia a Palazzo Madama. Maurizio Gasparri ha annunciato le proprie dimissioni dal ruolo di capogruppo al Senato, aprendo la strada alla nomina di Stefania Craxi, indicata come nuova guida dei senatori azzurri. Una decisione definita dallo stesso Gasparri come autonoma, maturata – ha spiegato – nel segno della coerenza e con uno sguardo rivolto al futuro politico. A ufficializzare il passaggio è stato il segretario nazionale Antonio Tajani, che ha affidato a un messaggio pubblico gli auguri di buon lavoro alla neo capogruppo, sottolineando al contempo il contributo offerto da Gasparri negli anni alla guida del gruppo parlamentare. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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