Il 26 marzo si è ufficialmente annunciato che Stefania Craxi ricoprirà il ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. La decisione riguarda una nomina interna al partito e viene comunicata attraverso un comunicato. La scelta è stata resa pubblica senza ulteriori dettagli su modalità o tempi.

D’Agostino: “Stefania Craxi unisce esperienza, autorevolezza e visione. Auguri di buon lavoro” Roma, 26 mar – “Stefania Craxi alla guida del gruppo di Forza Italia al Senato è una scelta che unisce esperienza, autorevolezza e visione. Una donna che ha costruito il suo percorso politico con pazienza e coerenza, diventando nel tempo una delle voci più riconosciute e ascoltate della nostra coalizione, in particolare sui grandi temi della politica estera. A lei rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà guidare il gruppo al Senato con la stessa determinazione con cui ha sempre affrontato le sfide più complesse”. Lo dichiara Angelo Antonio D'Agostino, responsabile nazionale del Dipartimento Innovazione e Sviluppo di Forza Italia e Segretario provinciale di Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Stefania Craxi nuova capogruppo di Forza Italia al Senato

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