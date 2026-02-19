Fincantieri conquista la fiducia della Marina Usa | realizzerà le prime quattro navi Lsm da sbarco

Fincantieri ha ottenuto un nuovo grande contratto: realizzerà le prime quattro navi Lsm per la Marina degli Stati Uniti. La firma con Bollinger Shipyards permette all’azienda italiana di entrare in un progetto militare di grande rilievo. Le navi saranno progettate per trasportare truppe e mezzi, e rappresentano un passo importante per la presenza internazionale di Fincantieri. La produzione inizierà entro la fine dell’anno, coinvolgendo centinaia di operai specializzati nello stabilimento di Castellammare di Stabia. La consegna delle prime unità è prevista tra due anni.

C'è da essere orgogliosi per un nuovo, importante riconoscimento internazionale al patrimonio di conoscenze del colosso italiano Fincantieri, azienda leader del settore dell'ingegneria marittima scelta al fianco dell'americana Bollinger Shipyards per la costruzione delle prime quattro navi Lsm (Landing Ship Medium) da trasporto e sbarco della Marina statunitense. Si tratta di una commessa che rientra negli accordi siglati a novembre in occasione della revisione del programma delle fregate Constellation e che sarà formalizzata entro la metà del 2026, come ha confermato la stessa Us Navy. I lavori per le prime quattro navi verranno affidati ai cantieri in Wisconsin di Fincantieri Marinette Marine.