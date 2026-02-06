Teatro Vertigo sabato 7 e domenica 8 febbraio lo spettacolo Gaber sotto le stelle

Sabato sera il teatro Vertigo apre le sue porte per uno spettacolo speciale. Valentina Luporini torna sul palco con

Sabato 7 febbraio alle 21 con replica domenica 8 alle 17 al teatro Enzina Conte del Vertigo torna Valentina Luporini con "Gaber sotto le stelle". Cantautrice e performer, Valentina Luporini — figlia del celebre paroliere e pittore Sandro Luporini, co-creatore, insieme a Giorgio Gaber, del Teatro Canzone — nasce a Viareggio. Dopo un dottorato alla Scuola Normale Superiore, intraprende un percorso artistico e di ricerca che la porta a vivere e lavorare tra Belgio, Germania e Svizzera. È a Ginevra che fonda la compagnia Collectif Humagine, con la quale produce i propri spettacoli, sviluppando un linguaggio scenico personale che intreccia musica, parola e teatro.🔗 Leggi su Livornotoday.it

