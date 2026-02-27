Affetta da una malattia rarissima diventa mamma | il lieto fine al Centro Monasterio di Pisa

Una donna affetta da una malattia molto rara ha dato alla luce un bambino presso il Centro Monasterio di Pisa. L’evento si è svolto il 27 febbraio 2026, in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare. La nascita rappresenta un traguardo importante per la struttura che si occupa di queste patologie. La storia viene raccontata come esempio di successo nel campo della medicina specialistica.

Pisa, 27 febbraio 2026 – Una storia di speranza e medicina d’eccellenza arriva dal Fondazione Monasterio di Pisa, in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare. Protagonista Lucia (nome di fantasia), 40 anni, originaria della zona apuana e diventata mamma, nonostante sia affetta da una forma rarissima e grave di ipercolesterolemia familiare omozigote, patologia genetica che colpisce circa una persona su un milione e comporta livelli elevatissimi di colesterolo con altissimo rischio cardiovascolare. La diagnosi e la terapia salvavita I primi segnali della malattia compaiono a 19 anni, con lesioni cutanee dovute all’accumulo di colesterolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Affetta da una malattia rarissima, diventa mamma grazie alle cure MonasterioDecisivo il lavoro del Centro di Lipoprotein-aferesi della struttura sanitaria pisana.

