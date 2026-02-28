Una nascita ’miracolosa’ Affetta da una malattia rarissima diventa mamma a 40 anni

Una donna affetta da una malattia estremamente rara ha dato alla luce un bambino a 40 anni. La nascita è avvenuta presso il centro di Lipoprotein-aferesi di Monasterio, dove era stata seguita durante la gravidanza. La donna ha superato le difficoltà legate alla condizione medica grazie alle cure specializzate offerte dalla struttura. La nascita è stata comunicata ufficialmente dai medici coinvolti nel caso.

Affetta da una malattia rarissima, diventa mamma grazie al centro di Lipoprotein-aferesi di Monasterio. Una donna di 40 anni, massese, porta a termine la gravidanza grazie al monitoraggio multidisciplinare del centro di Monasterio, a Pisa. In occasione della Giornata mondiale delle malattie rare, che si celebra il 29 febbraio (il 28 negli anni non bisestili), una storia di speranza arriva dal centro di Lipoprotein-aferesi di Monasterio, riferimento regionale per la diagnosi e cura delle dislipidemie ereditarie. E' la storia di una paziente affetta da una rarissima e grave forma di ipercolesterolemia che realizza il sogno della maternità....