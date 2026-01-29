Filca Cisl Liguria inaugura la nuova sede a Genova

Da genovatoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Filca Cisl Liguria ha aperto ufficialmente la nuova sede a Genova. Durante l'inaugurazione, i rappresentanti hanno sottolineato l’urgenza di intervenire sulla rigenerazione urbana e sul piano casa. Chiedono più investimenti e collaborazioni pubblico-privato per migliorare le città e rispondere alle esigenze dei cittadini. La nuova sede sarà un punto di riferimento per le politiche di sviluppo e rinnovamento nel capoluogo ligure.

"Bisogna intervenire con decisione sulla rigenerazione urbana e sul piano casa anche con iniziative di partenariato pubblico-privato. E poi c'è la grande emergenza nazionale: la messa in sicurezza del territorio. Non dobbiamo aspettare nuove tragedie ma intervenire preventivamente contro il.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Filca Cisl Liguria

Bcc Romagnolo inaugura la nuova sede a Gambettola

Bcc Romagnolo ha inaugurato ufficialmente la nuova sede di Gambettola, situata nel centro cittadino.

UNICEF inaugura la nuova sede provinciale ad Avellino

Il Comitato provinciale UNICEF di Avellino annuncia l’apertura della nuova sede, prevista per lunedì 12 gennaio 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Inaugurazione sede a Genova della Filca Cisl Liguria #dallatuapartesempre

Video Inaugurazione sede a Genova della Filca Cisl Liguria #dallatuapartesempre

Ultime notizie su Filca Cisl Liguria

filca cisl liguria inauguraAurelia Bis, la Filca Cisl tiene alta l'attenzione sui lavoratori rimasti in cantiere: Anas si faccia carico degli stipendi arretratilavoratori attendono ancora il pagamento di tre settimane di stipendio relative a novembre, dicembre e la tredicesima mensilità ... savonanews.it

Filca Liguria, accordo con Comune per lavoratori metro ManelliQuesta mattina abbiamo firmato con l'assessore comunale alle Infrastrutture Ferrante l'accordo che prevede la salvaguardia occupazionale per la ventina di edili attualmente impiegati dalla ditta ... ansa.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.