Filca Cisl Liguria inaugura la nuova sede a Genova

La Filca Cisl Liguria ha aperto ufficialmente la nuova sede a Genova. Durante l'inaugurazione, i rappresentanti hanno sottolineato l’urgenza di intervenire sulla rigenerazione urbana e sul piano casa. Chiedono più investimenti e collaborazioni pubblico-privato per migliorare le città e rispondere alle esigenze dei cittadini. La nuova sede sarà un punto di riferimento per le politiche di sviluppo e rinnovamento nel capoluogo ligure.

"Bisogna intervenire con decisione sulla rigenerazione urbana e sul piano casa anche con iniziative di partenariato pubblico-privato. E poi c'è la grande emergenza nazionale: la messa in sicurezza del territorio. Non dobbiamo aspettare nuove tragedie ma intervenire preventivamente contro il.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Filca Cisl Liguria Bcc Romagnolo inaugura la nuova sede a Gambettola Bcc Romagnolo ha inaugurato ufficialmente la nuova sede di Gambettola, situata nel centro cittadino. UNICEF inaugura la nuova sede provinciale ad Avellino Il Comitato provinciale UNICEF di Avellino annuncia l’apertura della nuova sede, prevista per lunedì 12 gennaio 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Inaugurazione sede a Genova della Filca Cisl Liguria #dallatuapartesempre Ultime notizie su Filca Cisl Liguria Aurelia Bis, la Filca Cisl tiene alta l'attenzione sui lavoratori rimasti in cantiere: Anas si faccia carico degli stipendi arretratilavoratori attendono ancora il pagamento di tre settimane di stipendio relative a novembre, dicembre e la tredicesima mensilità ... savonanews.it Filca Liguria, accordo con Comune per lavoratori metro ManelliQuesta mattina abbiamo firmato con l'assessore comunale alle Infrastrutture Ferrante l'accordo che prevede la salvaguardia occupazionale per la ventina di edili attualmente impiegati dalla ditta ... ansa.it Il segretario generale Ottavio De Luca è a #Genova per l'inaugurazione della nuova sede della Filca-Cisl #Liguria. "Bisogna intervenire con decisione sulla #rigenerazioneurbana e sul #PianoCasa - ha detto intervenendo in diretta su TeleNord - anche con ini x.com CASORELLI (FILCA CISL): “LE INFRASTRUTTURE MOTORE DI CRESCITA E SVILUPPO. CONFIDIAMO NELL’INTERLOCUZIONE DELL’ASSESSORE PEPE CON LE PARTI SOCIALI PER APPROFONDIRE E DEFINIRE LE QUESTIONI APERTE” - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.