Galà di Carnevale a Santo Spirito | 113mila euro per l’ematologia

Cosa: Cena di gala solidale per il potenziamento dell’assistenza domiciliare ematologica. Dove e Quando: Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia, Roma; martedì grasso 2026. Perché: Raccolti 113.000 euro per inserire nuove figure mediche e migliorare il Day Hospital del Santo Spirito. La solidarietà romana ha dato prova di una forza straordinaria nella suggestiva cornice delle Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia. In occasione del martedì grasso, un evento di beneficenza di alto profilo ha riunito istituzioni, mondo dello spettacolo e cittadini comuni con un obiettivo comune: sostenere chi lotta contro le malattie del sangue.🔗 Leggi su Ezrome.it

Leggi anche: Carnevale incantato nel borgo a Santo Spirito

Leggi anche: Carnevale, grande festa al Chianelli per i bambini in cura a Oncoematologia pediatrica ed Ematologia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Carnevale al Teatro della Fortuna: Gran Galà sold out tra eleganza, maschere e solidarietà; Gran Galà di Carnevale al Teatro della Fortuna: una notte tra maschere, cena-spettacolo e beneficenza; San Valentino e carnevale, che coppia. A Fano un weekend tra Gran Galà al Teatro e musica in piazza con RTL 102.5, ospiti d’eccezione e...; Quattro giorni di festa a Varzi, domenica ci sono i carri allegorici.

Gran Galà di Carnevale al Teatro della Fortuna: una notte tra maschere, cena-spettacolo e beneficenzadi Gioele Pincini Il Teatro della Fortuna si prepara a cambiare pelle per una sera: sabato 14 febbraio 2026 (ore 20.30) la platea diventerà una sala da gala con cena spettacolo e ballo in maschera per ... youtvrs.it

San Valentino e Carnevale, che coppia. A Fano un weekend tra gran galà al teatro e musica in piazza con RTLUn fine settimana all’insegna del Carnevale e dell’Amore: Fano si accende con Fano di Cuore con un doppio appuntamento che ... msn.com

Come ogni giovedì, è online una nuova puntata di #Roma, si gira! Il dott. Tersilli rientrando a casa, al numero 3 di via del Banco di Santo Spirito, trova sua madre con un foglietto: è la prima chiamata notturna. Su tutte le piattaforme di #podcast e al link nel prim x.com

L’edificio del Banco di Santo Spirito, la più antica banca di Roma, era stato costruito da Antonio da Sangallo il Giovane, tra il 1519 e il 1520, come sede della Zecca pontificia. Nel 1605 Paolo V Borghese, per gestire i beni dell’Ospedale di Santo Spirito, fondò i - facebook.com facebook