Galà di Carnevale a Santo Spirito | 113mila euro per l’ematologia

Il galà di Carnevale a Santo Spirito ha raccolto 113mila euro per l’ematologia. La cifra deriva dalla cena di beneficenza organizzata martedì grasso 2026 nelle Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia, a Roma. L’evento ha coinvolto oltre 300 persone, tra volontari e donatori, che hanno partecipato a una serata di gastronomia e musica. Il ricavato servirà a rafforzare l’assistenza domiciliare per i pazienti ematologici, migliorando le cure a domicilio. La serata si è conclusa con un’asta di oggetti donati dai partecipanti.

Cosa: Cena di gala solidale per il potenziamento dell’assistenza domiciliare ematologica. Dove e Quando: Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia, Roma; martedì grasso 2026. Perché: Raccolti 113.000 euro per inserire nuove figure mediche e migliorare il Day Hospital del Santo Spirito. La solidarietà romana ha dato prova di una forza straordinaria nella suggestiva cornice delle Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia. In occasione del martedì grasso, un evento di beneficenza di alto profilo ha riunito istituzioni, mondo dello spettacolo e cittadini comuni con un obiettivo comune: sostenere chi lotta contro le malattie del sangue.🔗 Leggi su Ezrome.it

