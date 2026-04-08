Fiera dei Librai l’anteprima con la giornalista Mannocchi su guerra e memoria

Sabato 11 aprile alle 11, nella cornice di Gres Art 671, una scrittrice presenterà il suo libro intitolato «Crescere, la guerra». L’evento fa parte della Fiera dei Librai e sarà anticipato da un intervento della giornalista Mannocchi, che parlerà di temi legati a guerra e memoria. La presentazione si svolgerà in un contesto dedicato alla letteratura e alla riflessione storica.

LA TESTIMONIANZA. Sabato 11 aprile alle 11, nella cornice di gres art 671 la scrittrice presenta «Crescere, la guerra». La 67esima edizione della Fiera dei Librai Bergamo, in programma dal 18 aprile al 3 maggio sul Sentierone nel centro della città, prende il via con il primo appuntamento di «Aspettando la Fiera», il ciclo di incontri che anticipa uno degli eventi culturali più attesi della città. Sabato 11 aprile alle 11, nella cornice di gres art 671 in via S. Bernardino 141 a Bergamo, la giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi presenta «Crescere, la guerra» (Einaudi, 2026). Dalla Siria all’Afghanistan, dalla Palestina ai campi profughi, ciò che emerge nel libro non è una cronaca, ma un’etica dello sguardo: le voci delle vittime che parlano in queste pagine non chiedono rappresentazione né compassione, chiedono esattezza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Fiera dei Librai, l’anteprima con la giornalista Mannocchi su guerra e memoria Fiera dei Librai: Recalcati sarà ospite il 23 gennaioA partire da venerdì 16 gennaio sono aperte le prenotazioni per il prossimo appuntamento di Librai per un anno, la rassegna letteraria che promuove... Leggi anche: Da Calabresi a Pennacchi, Gad Lerner e Mazzucco. Ritorna la Fiera dei librai a Bergamo - Il programma Temi più discussi: Fiera dei Librai, l’anteprima con la giornalista Mannocchi su guerra e memoria; Francesco Seghezzi - Fiera dei Librai - eventi; Tracce e TraMe. Percorso creativo attraverso l’albo illustrato - Fiera dei Librai - eventi; Giovanni Floris - Fiera dei Librai - eventi. Fiera dei Librai, l’anteprima con la giornalista Mannocchi su guerra e memoriaLA TESTIMONIANZA. Sabato 11 aprile alle 11, nella cornice di gres art 671 la scrittrice presenta «Crescere, la guerra». La 67esima edizione della Fiera dei Librai Bergamo, in programma dal 18 aprile a ... ecodibergamo.it Aspettando la Fiera dei Librai Bergamo Francesca Mannocchi al gres art 671Sabato 11 aprile il primo appuntamento di anticipazione della 67ª edizione con la presentazione di Crescere, la guerra ... welfarenetwork.it Tutti i numeri aretini del Vinitaly: la fiera veronese andrà in scena nei prossimi giorni. - facebook.com facebook Torna Supertrebbiano, la fiera mercato che celebra il trebbiano spoletino x.com