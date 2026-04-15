Fidanza | Infondate le critiche di Trump Alleati sì sudditi mai

Il capodelegazione di Fratelli d’Italia ha commentato le recenti tensioni tra l’ex presidente americano e la premier italiana, affermando che le critiche rivolte sono prive di fondamento. In un’intervista al Parlamento europeo di Bruxelles, Fidanza ha precisato che gli alleati devono essere rispettati e mai considerati sudditi. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle polemiche tra le due figure politiche, senza ulteriori analisi o interpretazioni.

"Le Critiche del presidente americano sono infondate. Alleati sì, sudditi mai". Lo ha dichiarato il capodelegazione di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza in un'intervista al parlamento europeo di Bruxelles, commentando il recente scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il video di TotalEU.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fidanza: "Infondate le critiche di Trump. Alleati sì, sudditi mai" Meloni-Trump: Fidanza (FdI), Critiche del presidente Usa infondate. Alleati si, sudditi mai Notizie correlate Trump è il Re Sole della nostra era: non ha alleati ma sudditiCon l'attacco all'Iran il mondo unipolare di Trump prende forma: la Cina perde un fornitore di petrolio e gli USA dimostrano di poter schiacciare... Leggi anche: La verità di Melania Trump: "Epstein? Mai stata sua amica, su di me menzogne infondate"