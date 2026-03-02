Trump è il Re Sole della nostra era | non ha alleati ma sudditi

L'ex presidente ha rafforzato la sua immagine come figura centrale, senza alleati ufficiali ma con un seguito di sostenitori. Con l'attacco all'Iran, gli Stati Uniti mostrano la loro volontà di imporre la propria volontà, colpendo un fornitore di petrolio cinese. Il gesto rappresenta una dimostrazione di potere, mentre il mondo osserva le mosse di questa leadership.

Con l'attacco all'Iran il mondo unipolare di Trump prende forma: la Cina perde un fornitore di petrolio e gli USA dimostrano di poter schiacciare chiunque si opponga al Re Sole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rubio ha parlato in modo più elegante agli alleati, ma ha detto le stesse cose di TrumpIl segretario di Stato ha evitato gli attacchi frontali che il vicepresidente Vance aveva adottato l’anno scorso.

Il sole della prima domenica di marzo fa luce sul degrado delle aree verdi di Ternii #terni #sole #domenica #Marzo #mango #ciriole #parco #luce facebook

Il sole della pace illumini l’Ucraina Il cardinale Zuppi alla veglia di preghiera di @santegidionews Guglielmo Gallone, @oss_romano x.com