La first lady ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti di amicizia con Jeffrey Epstein e ha respinto con fermezza le accuse e le diffamazioni che la collegano al finanziere statunitense. In una dichiarazione pubblica, ha affermato che le insinuazioni sono infondate e che si tratta di menzogne diffuse senza basi concrete. L'intervento arriva in risposta a notizie che la associano a Epstein, di cui ha sempre detto di non aver avuto rapporti.

Melania Trump non ci sta. La first lady Melania Trump denuncia le "diffamazioni" e le "menzogne infondate" che la collegano falsamente a Jeffrey Epstein, di cui "non è stata mai amica". In una dichiarazione pubblica, l'inquilina della Casa Bianca ha detto "di non essere mai stata a conoscenza dei suoi abusi" e ha respinto qualsiasi intercessione o intermediazione del finanziere pedofilo nell'incontro con il tycoon. "Ho conosciuto mio marito a un party a New York nel 1998", ha precisato. Melania Trump: "Mai stata amica di Epstein". La first lady ha rilasciato la sua dichiarazione a sorpresa, alla Casa Bianca e in diretta, davanti alle telecamere per smentire le accuse non specificate relative a lei e al finanziere pedofilo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La verità di Melania Trump: "Epstein? Mai stata sua amica, su di me menzogne infondate"

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La dichiarazione pubblica di Melania Trump: “Mai avuto rapporti con Epstein” x.com

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