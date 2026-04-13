Durante un’intervista a Verissimo, Raffaella Fico si è lasciata andare a lacrime raccontando la fine della sua relazione con Armando Izzo. La showgirl ha spiegato che all’inizio i loro rapporti erano positivi, ma un giorno lui è tornato a casa dicendo di voler stare da solo, una decisione che lei ha trovato inspiegabile. La rottura è avvenuta pochi mesi dopo un aborto spontaneo al quinto mese di gravidanza.

“Un fulmine a ciel sereno, non è stato facile”, si commuove Raffaella Fico raccontando la fine della relazione con Armando Izzo, avvenuta pochi mesi dopo l’aborto spontaneo al quinto mese di gravidanza per la showgirl partenopea. Dopo i primi rumors, il calciatore dell’Avellino aveva spiegato sui social di aver bisogno di una pausa di riflessione: “Era tutto rose e fiori. Anche per me è inspiegabile e vorrei trovare delle risposte. Quando è tornato a casa dal ritiro a Palermo, ha detto che doveva prendersi del tempo per riflettere. Mi ha detto: ‘È un periodo per me brutto, non so cosa mi sta succedendo e voglio stare da solo’. Poi nel comunicato ha comunicato la pausa di riflessione”, ha spiegato Fico a “ Verissimo “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Raffaella Fico in lacrime a Verissimo: “Con Armando Izzo era tutto rose e fiori, poi è tornato a casa un giorno e ha detto che voleva stare da solo. Per me è inspiegabile”

“L’ha mollata per lei?”. Raffaella Fico, l’ex Armando Izzo con una biondaLa fine di una storia d’amore può lasciare segni profondi, ma quando si intreccia con un dolore ancora più grande, tutto assume contorni diversi.

È finita tra Raffaella Fico e Armando Izzo: "Lui ha fatto pace con la ex moglie". Cosa sta succedendoIl calciatore del Monza avrebbe chiuso la storia con la showgirl per poi riavvicinarsi alla ex moglie: i dettagli raccontati da Gabriele Parpiglia...