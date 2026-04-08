Dopo settimane di rumors, è stata confermata la separazione tra Raffaella Fico e Armando Izzo. La notizia è stata comunicata attraverso fonti vicine ai protagonisti, con il difensore dell’Avellino che ha dichiarato di essere consapevole del dolore causato, precisando che l’ex compagna non ha alcun ruolo nella vicenda. La coppia si era sposata qualche tempo fa, ma ora le loro strade si sono divise.

Dopo la girandola di indiscrezioni è arrivata la conferma: Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati. La soffiata del giornalista Gabriele Parpiglia, che per primo aveva annunciato la rottura, ha trovato conferma nelle parole del difensore dell’Avellino che, sui social network, ha chiarito la situazione: "Sento il bisogno di fermarmi e prendermi una pausa di riflessione per fare chiarezza dentro me stesso. So che questa situazione può causare dolore a Raffaella Fico e per questo voglio esprimere nei suoi confronti il mio rispetto sincero”. La crisi dopo il lutto. Da settimane si parlava di una profonda crisi. Dopo la perdita del loro bambino, avvenuta al quinto mese di gravidanza, Raffaella Fico e Izzo sembravano essere riusciti a superare il doloroso lutto, ma qualcosa è cambiato poco prima di Pasqua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Raffaella Fico e Armando Izzo: è finita. Il difensore dell’Avellino: "So che causa dolore, la mia ex non c'entra"

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Raffaella Fico, l'ex Armando Izzo: "Mi prendo una pausa di riflessione" #raffaellafico x.com