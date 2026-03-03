Nave cisterna russa in fiamme nel Mediterraneo | si indaga sulle cause

Una nave cisterna di gas naturale liquefatto con bandiera russa, chiamata Arctic Metagaz, si trova attualmente in fiamme nel Mediterraneo. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause dell’incendio. Nessuno dettaglio sulle circostanze o eventuali feriti è stato ancora comunicato. La situazione ha attirato l’attenzione delle forze di salvataggio e delle autorità marittime nella regione.

Una nave cisterna di gas naturale liquefatto battente bandiera russa, la Arctic Metagaz, risulta in fiamme nel Mediterraneo. Secondo fonti del settore marittimo e della sicurezza navale, non vi sono al momento informazioni certe sulla sorte dell' equipaggio. L'unità, già oggetto di sanzioni da parte di Stati Uniti e Regno Unito, avrebbe trasmesso l'ultima posizione al largo delle coste di Malta nella giornata di lunedì, secondo i dati di tracciamento disponibili sulla piattaforma MarineTraffic. Le ipotesi sull'origine dell'incendio. Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di un possibile attacco con drone navale. Una fonte citata in ambito marittimo ha indicato la possibilità di un'operazione riconducibile all'Ucraina, senza tuttavia fornire prove a sostegno di tale ricostruzione.