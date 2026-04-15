Fiamme in un' abitazione di villeggiatura | un vecchio frigo riduce in cenere la casa di un commerciante

Ieri sera, poco prima delle 22, un incendio si è sviluppato in un'abitazione di villeggiatura situata in contrada Rocca Santa Rita. Le fiamme hanno coinvolto un vecchio frigorifero, causando la completa distruzione dell'edificio. Non sono stati segnalati altri interventi o feriti. Le forze dell'ordine hanno confermato che l'origine dell'incendio è accidentale.

Non ci sono dubbi. Di nessun tipo. L'incendio che ieri sera, poco prima delle 22, è divampato all'interno di un'abitazione di villeggiatura estiva in contrada Rocca Santa Rita, è stato di natura accidentale. A innescare le fiamme iniziali è stato un vecchio frigorifero. Il fuoco, trovando terreno.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Incendio in casa: mamma 98enne e figlia di 73 anni muoiono nell'abitazione invasa dalle fiamme e dal fumoCEREA (VERONA) - Tragedia nella serata di ieri, mercoledì 18 febbraio, a Cherubine di Cerea, in provincia di Verona: due persone, mamma e figlia,... Incendio in un’abitazione, due morti: fiamme in una casa di due pianiTragedia nella serata a Cherubine di Cerea, in provincia di Verona, dove due persone hanno perso la vita in un incendio divampato all’interno di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incendio in pieno centro a Milano, fiamme in un appartamento di corso Monforte: evacuato il palazzo; Fumo e fiamme in un’abitazione privata: vigili del fuoco in azione (c’è il video); Fiamme in un'abitazione, vigili del fuoco e protezione civile al lavoro; Incendio in un appartamento a Tremestieri Etneo. Fiamme nella notte a Licata, incendio devasta un’abitazione in contrada Rocca: indagini in corsoUn violento incendio ha interessato un’abitazione situata in contrada Rocca, nella zona balneare alla periferia di Licata, seminando paura tra i residenti. A dare l’allarme sono stati alcuni abitanti ... scrivolibero.it Fiamme in un palazzo, alta colonna di fumoPONTEDERA: Rogo in un'abitazione del quartiere: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. Una colonna di fumo si è subito levata sopra i tetti ... toscanamedianews.it Mercoledì scorso condominio in fiamme in Alta Pusteria. Il sindaco del paese vorrebbe che tutte le famiglie potessero tornare nelle loro case entro Natale: cercherà la strada per una ricostruzione con procedure abbreviate. facebook Ruvo di Puglia, in fiamme una villa confiscata alla criminalità: stava per diventare una foresteria per braccianti x.com