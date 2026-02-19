Incendio in casa | mamma 98enne e figlia di 73 anni muoiono nell' abitazione invasa dalle fiamme e dal fumo

Un incendio ha causato la morte di una mamma di 98 anni e della figlia di 73 a Cherubine di Cerea, in provincia di Verona. L’incendio si è sviluppato nella loro abitazione, probabilmente a causa di un cortocircuito elettrico. Le fiamme hanno invaso l’appartamento, riempiendo l’ambiente di fumo e rendendo difficile l’evacuazione. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, ma purtroppo non hanno potuto salvare le due donne. La caserma dei pompieri ha avviato le indagini per chiarire le cause esatte dell’incendio.

CEREA (VERONA) - Tragedia nella serata di ieri, mercoledì 18 febbraio, a Cherubine di Cerea, in provincia di Verona: due persone, mamma e figlia, sono morte in un incendio che è scoppiato nella loro abitazione in via dei Mori. I corpi della 98enne e della 73enne sono stati trovati nei locali invasi dalle fiamme e dal fumo. I soccorsi Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno circoscritto il rogo ed evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente. Purtroppo per due persone che erano all'interno dell' abitazione non c'è stato nulla da fare e il personale sanitario del Suem 118 non ha potuto fare altro che costatarne il decesso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

