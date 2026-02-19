Incendio in un’abitazione due morti | fiamme in una casa di due piani

Un incendio scoppiato in una casa di due piani a Cherubine di Cerea, in provincia di Verona, ha causato la morte di due persone. Le fiamme sono divampate nella serata, probabilmente a causa di un cortocircuito elettrico. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, ma non sono riusciti a salvare le vittime. I vicini hanno sentito le urla e hanno chiamato i soccorsi. La polizia ha isolato la zona e sta indagando sulle cause dell’incendio. La casa è stata gravemente danneggiata dalle fiamme.

Tragedia nella serata a Cherubine di Cerea, in provincia di Verona, dove due persone hanno perso la vita in un incendio divampato all'interno di un'abitazione di due piani in via dei Mori. L'allarme è scattato intorno alle 20, con l'intervento immediato dei Vigili del fuoco, giunti sul posto con le squadre dei distaccamenti di Legnago e Bovolone, supportate da unità della sede centrale di Verona. Nonostante il rapido arrivo dei soccorsi, per le due persone che si trovavano all'interno dell'edificio non c'è stato nulla da fare. Il personale sanitario del Suem 118, intervenuto contestualmente alle operazioni di spegnimento, ha potuto soltanto constatare il decesso delle vittime.