F1 la FIA non interverrà sul ‘trucco’ del motore di Mercedes e Red Bull per il Mondiale 2026

La FIA ha annunciato che non interverrà sul cosiddetto ‘trucco’ dei motori di Mercedes e Red Bull Powertrains, confermando la continuità delle norme per il Mondiale 2026. La questione riguarda le soluzioni tecniche adottate dai costruttori, che continuano a rappresentare un elemento chiave nella competizione. Questa decisione sottolinea l’importanza di un regolamento stabile per garantire equità e trasparenza nel campionato.

La prima grande contesa tecnica della stagione di F1 2026 riguarda i motori delle monoposto, in particolare Mercedes e Red?Bull Powertrains. La questione si concentra su una presunta zona grigia nei regolamenti che potrebbe consentire a queste squadre di ottenere un vantaggio prestazionale significativo, sfruttando la misurazione del rapporto di compressione dei motori. Per il 2026 la FIA ha introdotto un nuovo limite al rapporto di compressione geometrico dell’unità endotermica (ICE), fissandolo a 16:1, in calo rispetto al precedente 18:1. Questo parametro è cruciale perché influisce sull’efficienza termica del motore e sulla potenza erogata, due aspetti essenziali per le prestazioni in gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

