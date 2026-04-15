Festival dell’Equilibrio | il 18 e 19 aprile il Casentino diventa luogo di confronto sul futuro

Il Casentino, in provincia di Arezzo, ospiterà il Festival dell’Equilibrio il 18 e 19 aprile. L’evento prevede incontri e discussioni pubbliche sul tema del futuro, coinvolgendo diverse realtà locali e nazionali. La manifestazione si svolge in un momento in cui il territorio si prepara ad accogliere numerosi partecipanti provenienti da varie regioni. La cittadina si trasforma così in un punto di incontro per idee e proposte legate alle sfide future.

Arezzo, 15 aprile 2026 – Festival dell’Equilibrio: il 18 e 19 aprile il Casentino (Arezzo) diventa luogo di confronto sul futuro. L’equilibrio non è una condizione statica, ma una ricerca continua tra istanze spesso in tensione: sviluppo e sostenibilità, innovazione e responsabilità, progresso tecnologico e centralità della persona, organizzazione sociale e ruolo delle istituzioni. L’equilibrio ha a che fare con il nostro presente, per progettare un futuro basato sul dialogo. È su questo presupposto che Sabato 18 e domenica 19 aprile il Casentino ospita il Festival dell’Equilibrio, iniziativa promossa da Colacem insieme alle istituzioni del territorio, per offrire uno spazio pubblico di riflessione sui grandi cambiamenti che attraversano la società contemporanea.🔗 Leggi su Lanazione.it

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