In Casentino arriva il Festival dell’Equilibrio – Capire il cambiamento governare il futuro

In Casentino si svolge il Festival dell’Equilibrio, intitolato “Capire il cambiamento, governare il futuro”, presentato nella sala consiliare del Comune di Castel Focognano. La manifestazione si terrà il 18 e 19 aprile e coinvolgerà l’intero territorio con incontri, dialoghi e diversi momenti di approfondimento culturale. L’evento mira ad analizzare temi legati ai cambiamenti in corso e alle strategie per affrontarli.

Al termine della presentazione, il cavaliere del lavoro Carlo Colaiacovo, amministratore delegato di Colacem ha voluto omaggiare i sindaci presenti con una ceramica artistica realizzata dalle Ceramiche Biagioli e dipinta a mano da Luciana Fumaria. La maiolica, espressione dell'eccellenza della tradizione ceramica del territorio eugubino, raffigura l'episodio dell'incontro tra San Francesco e il Lupo, simbolo identitario della città di Gubbio e della sua storia.