Arezzo rilancia il confronto sul futuro della città | grande partecipazione al 2° Festival dell' Innovazione Urbana

Arezzo torna a discutere del proprio futuro con il secondo Festival dell'Innovazione Urbana, che ha registrato una significativa partecipazione. L'evento ha raccolto idee e prospettive diverse sulla crescita e lo sviluppo della città, promuovendo un dialogo costruttivo tra cittadini, esperti e amministratori. Un'occasione importante per confrontarsi su temi fondamentali per il miglioramento e la sostenibilità di Arezzo.

Arezzo, 24 gennaio 2026 – . In 200 persone al Centro Congressi Etrusco per i tavoli tematici su salute, sicurezza, ambiente, scuola, economia e coesione sociale. Partecipazione, confronto e idee per il futuro della città: 200 persone hanno preso parte stamani ad Arezzo alla 2° edizione del Festival dell'Innovazione Urbana, ospitata al Centro Congressi Etrusco – Arezzo Hotel. Un segnale chiaro dell'interesse crescente della cittadinanza verso i temi dello sviluppo urbano, dell'innovazione e del coinvolgimento attivo della città verso i temi dello sviluppo urbano, dell'innovazione e della partecipazione civica.

