Festa di San Nicola 2026 a Bari | il programma completo giorno per giorno
A Bari si avvicina la festa di San Nicola, che si svolgerà dal 20 aprile al 22 maggio 2026. Durante questo periodo sono previsti numerosi eventi religiosi e civili, tra processioni, celebrazioni e manifestazioni pubbliche. Il programma completo, giorno per giorno, include incontri religiosi, concerti e iniziative culturali che coinvolgono la comunità locale e i visitatori. La festa rappresenta un momento di grande partecipazione e tradizione per la città.
Tutti gli appuntamenti religiosi e civili della Sagra di San Nicola in programma a Bari dal 20 aprile al 22 maggio 2026.Lunedì 20 aprile 2026939° Anniversario della partenza da Mira delle Reliquie di San Nicola (1087-2026)07.30 – 09.00 – 10.30 – 12.00 – 13.00 – 18.30 – 20.30Basilica di San Nicola.🔗 Leggi su Baritoday.it
Processione San Nicola di Bari - Vena Superiore (VV) 06-12-2025
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