Festa di San Nicola 2026 a Bari | il programma completo giorno per giorno

A Bari si avvicina la festa di San Nicola, che si svolgerà dal 20 aprile al 22 maggio 2026. Durante questo periodo sono previsti numerosi eventi religiosi e civili, tra processioni, celebrazioni e manifestazioni pubbliche. Il programma completo, giorno per giorno, include incontri religiosi, concerti e iniziative culturali che coinvolgono la comunità locale e i visitatori. La festa rappresenta un momento di grande partecipazione e tradizione per la città.