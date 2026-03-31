Roma | Meleo-Festa M5s Casa della resistenza sara’ presto realta’

Linda Meleo, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Assemblea capitolina, e Federica Festa, consigliera del M5S al Municipio Roma I, hanno annunciato che la giunta ha preso in carico il progetto per la realizzazione della Casa della Resistenza romana. Le due esponenti hanno espresso soddisfazione per questa decisione, che porterà alla concretizzazione dell’iniziativa.

Linda Meleo, capogruppo del Movimento 5 stelle in Assemblea capitolina, e Federica Festa, consigliera M5s al Municipio Roma I, esprimono grande soddisfazione per la recente presa in carico da parte della giunta capitolina del progetto relativo alla Casa della resistenza romana. Un Progetto di Memoria Storica. In una nota congiunta, Meleo e Festa spiegano: “Buone notizie per la Casa della resistenza romana, il progetto proposto dal Movimento 5 stelle a ottobre 2022. L’obiettivo principale è quello di commemorare la Resistenza romana, iniziata nell’ottobre del 1943 con gli eventi che portarono all’eccidio di Pietralata.” Preservare la Storia e Promuovere Incontri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Meleo-Festa (M5s), Casa della resistenza sara’ presto realta’ Articoli correlati Leggi anche: Roma: Meleo (M5s), solidarieta’ a 16enne molestata, intervento istituzioni non piu’ rimandabile Roma: Meleo (M5s), solidarieta’ a Carteinregola, fare luce su vicenda affissioni abusive“Solidarietà all’associazione Carteinregola, che da anni si impegna per la trasparenza, la partecipazione e la vivibilità cittadina, ma che ora si...