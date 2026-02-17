E' tra le voci più amate della scena musicale napoletana | Andrea Sannino in concerto al Nuovo Teatro Zappalà
Andrea Sannino, uno dei cantanti più apprezzati di Napoli, porta il suo nuovo show “Semplicemente Andrè” in Sicilia a maggio. La tournée arriva dopo il grande successo delle date precedenti e prevede una serie di concerti nei teatri più importanti dell’isola. La scaletta include alcune delle sue canzoni più popolari, rivisitate dal vivo con arrangiamenti originali.
Si chiama "Semplicemente Andrè" ed è il nuovo concerto - recital scritto da Andrea Sannino, che arriverà in Sicilia il prossimo maggio grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo. Tre le date previste sulla nostra Isola: a Palermo lo show è in programma giovedì 21 maggio, alle 21, al Nuovo Teatro Zappalà. "A casa mia, in 25 metri quadri, si stava stretti, ma - spiega Andrea Sannino - si parlava e si sognava tanto. Ma non potendo portare ogni spettatore nella casa dove sono nato, ho deciso di fare l'opposto: portare la mia casa a teatro trasformando il palcoscenico in un salotto familiare, caldo, autentico".
“Accade a Natale”, la Compagnia Teatrale dell’Aurora presenta al Nuovo Teatro Zappalà la commedia più richiesta della stagione
Il 27 dicembre alle ore 21, il Nuovo Teatro Zappalà ospita “Accade a Natale”, la commedia più richiesta della stagione, interpretata dalla Compagnia Teatrale dell’Aurora e presentata da Vittoria Di Bella.
Voci di donne al Conservatorio: il femminile nel teatro musicale tra Ottocento e Novecento
Il Conservatorio Nicolini invita venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 16,30 all’incontro
