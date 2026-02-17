E' tra le voci più amate della scena musicale napoletana | Andrea Sannino in concerto al Nuovo Teatro Zappalà

Andrea Sannino, uno dei cantanti più apprezzati di Napoli, porta il suo nuovo show “Semplicemente Andrè” in Sicilia a maggio. La tournée arriva dopo il grande successo delle date precedenti e prevede una serie di concerti nei teatri più importanti dell’isola. La scaletta include alcune delle sue canzoni più popolari, rivisitate dal vivo con arrangiamenti originali.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Si chiama “Semplicemente Andrè” ed è il nuovo concerto - recital scritto da Andrea Sannino, che arriverà in Sicilia il prossimo maggio grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo. Tre le date previste sulla nostra Isola: a Palermo lo show è in programma giovedì 21 maggio, alle 21, al Nuovo Teatro Zappalà. “A casa mia, in 25 metri quadri, si stava stretti, ma - spiega Andrea Sannino - si parlava e si sognava tanto. Ma non potendo portare ogni spettatore nella casa dove sono nato, ho deciso di fare l’opposto: portare la mia casa a teatro trasformando il palcoscenico in un salotto familiare, caldo, autentico”.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il 27 dicembre alle ore 21, il Nuovo Teatro Zappalà ospita “Accade a Natale”, la commedia più richiesta della stagione, interpretata dalla Compagnia Teatrale dell’Aurora e presentata da Vittoria Di Bella.

Il Conservatorio Nicolini invita venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 16,30 all’incontro

CONCERTO DI ANDREA SANNINO 14 09 2025 AVERSA

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.