Festa del Carciofo alla Matticella a Velletri

A Velletri, in provincia di Roma, si terrà dal 24 al 26 aprile la Festa del Carciofo alla Matticella, una manifestazione gastronomica che durerà tre giorni. L'evento è stato annunciato dal Comune e coinvolge la comunità locale con attività legate alla tradizione del carciofo. La festa si svolge in un periodo in cui il prodotto è protagonista nelle produzioni e nelle tavole della zona.

Tre giorni di. Il Comune in provincia di Roma ha annunciato una nuova edizione della manifestazione gastronomica, il 24, 25 e 26 aprile. La kermesse si svolgerà presso l’Istituto CREA (via Cantina Sperimentale 1), organizzata dall’Associazione.🔗 Leggi su Romatoday.it Ladispoli, dalla Pace alla Lupa Capitolina: le sculture più belle alla Sagra del CarciofoLadispoli, 13 aprile 2026 – La Sagra del carciofo di Ladispoli si è chiusa lasciando l’immagine di una città piena, attraversata per tre giorni da... Bianco Tanagro 2026, ad Auletta torna la festa del carciofo bianco: due weekend tra gusto, spettacoli e tradizioneTorna uno degli appuntamenti più attesi del panorama enogastronomico campano: la XIV edizione di Bianco Tanagro, la manifestazione dedicata al... Temi più discussi: Velletri in Festa: il 18 e 19 aprile torna il profumo del Carciofo alla Matticella tra Piazza Cairoli e il Comune; 73esima Sagra del carciofo romanesco a Ladispoli; Velletri, torna la Festa del Carciofo alla Matticella 2026: date e programma; Sagra del Carciofo di Ladispoli 2026: come arrivare, treni straordinari da Roma a Ladispoli. Al via la Festa del Carciofo di ChiusureQuattro giorni nelle Crete Senesi tra gusto, natura e spettacoli. La Festa del carciofo si terrà dal 23 al 26 aprile. sienafree.it Ad Asciano torna la Festa del carciofoTorna a Chiusure, nel comune di Asciano (Siena), la Festa del Carciofo, dedicata alla valorizzazione del territorio delle Crete Senesi e dei suoi prodotti, in programma dal 23 al 26 aprile. (ANSA) ... ansa.it Festa del Carciofo alla Matticella Velletri: 24, 25 e 26 Aprile 2026 Istituto Crea Viticoltura Enologia - via Cantina Sperimentale 1, Velletri. INGRESSO LIBERO I giorni 24, 25 e 26 aprile 2026 saranno dedicati al piatto tipico veliterno del Carciofo alla Matticella, p - facebook.com facebook