Ferretti l’imprenditore ceco accelera | salta il 23% e cambia il CDA

L’imprenditore ceco ha aumentato la propria partecipazione in Ferretti, portandola al 23,24% dopo aver concluso le operazioni preliminari. Contestualmente, ha deciso di cambiare il consiglio di amministrazione della società. La sua presenza nel capitale societario si è consolidata nel settore nautico italiano, evidenziando una strategia di rafforzamento della posizione. Le comunicazioni ufficiali sono state rese pubbliche attraverso i documenti societari.

L’imprenditore ceco Komarek consolida il suo ruolo strategico nel settore nautico italiano, avendo portato la quota di partecipazione di Kkcg Marine al 23,24% di Ferretti dopo l’esito delle operazioni preliminari. La manovra, che ha una risposta positiva da parte degli azionisti, si apre ora verso una nuova fase di governance per i cantieri. La strategia di consolidamento e il sostegno degli investitori. L’offerta parziale e condizionata, inizialmente strutturata per acquisire il 15,4% del capitale, ha generato un interesse superiore alle aspettative iniziali. I dati indicano infatti che le adesioni ricevute rappresentano circa l’8,75% della partecipazione, permettendo a Kkcg Marine di raggiungere la soglia del 23,24%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferretti, l’imprenditore ceco accelera: salta il 23% e cambia il CDA Komarek al 23,24% di Ferretti, prepara la lista per il cdaKkcg Marine, in base ai risultati preliminari dell'opa è salita al 23,24% di Ferretti e ora l'imprenditore ceco Karel Komarek si prepara a presentare... Opa su Ferretti, il miliardario ceco Komarek alza il prezzo: il valore dell'operazione passa a 203 milioniIl nuovo corrispettivo incorpora quindi un premio del 2,7% in più rispetto al prezzo di chiusura del 25 marzo e del 35,1% rispetto al valore delle...