Ferrero rivela | Il costo di costruzione dell’Allianz Stadium fu circa 125 milioni Poi la spiegazione sulla bonifica della curva

Il presidente della Juventus ha condiviso alcuni dettagli sulla costruzione dell’Allianz Stadium, affermando che il costo di costruzione si aggirava intorno ai 125 milioni di euro. Ha anche spiegato la questione relativa alla bonifica della curva, fornendo informazioni sui lavori necessari e sui problemi affrontati durante il processo di realizzazione. La discussione si è concentrata sugli aspetti tecnici e sui costi legati alla realizzazione dell’impianto sportivo.

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