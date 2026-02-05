Calvo rivela | Non pensavo di lavorare nel calcio la Champions per l’Aston Villa è un sogno Poi il riferimento all’Allianz Stadium

Francesco Calvo, presidente delle operazioni commerciali dell’Aston Villa e ex dirigente della Juventus, ha parlato alla Spobis Conference. Ha raccontato di non aver mai pensato di lavorare nel calcio, e di come la qualificazione in Champions con l’Aston Villa rappresenti un sogno. Poi ha fatto un riferimento all’Allianz Stadium, senza entrare troppo nei dettagli.

Il President of Business Operations dell'Aston Villa ed ex dirigente della Juventus, Francesco Calvo, è intervenuto alla Spobis Conference. Francesco Calvo, attuale President of Business Operations dell' Aston Villa ed ex dirigente della Juventus, è intervenuto alla Spobis Conference di Amburgo tracciando un netto divario tra il sistema inglese e quello italiano. Il manager ha sottolineato come la Champions League, pur essendo un motore economico fondamentale, rischi di alterare l'equilibrio competitivo dei campionati nazionali, creando una spaccatura tra chi vi partecipa e chi no.

