wec phil hanson nuovo pilota ufficiale ferrari

Phil Hanson entra a far parte della Ferrari come pilota ufficiale per questa stagione. Il pilota britannico, vincitore dell’ultima 24h di Le Mans con la 499P, porta con sé esperienza e competenza nel motorsport. La sua nomina rafforza il legame tra il team e i talenti emergenti, contribuendo allo sviluppo delle vetture e alla competitività nel campionato.

Phil Hanson è stato confermato come nuovo pilota ufficiale Ferrari a partire da questa stagione. Il britannico diventa un alfiere della Rossa dopo aver vinto l’ultima edizione della 24h Le Mans con la 499P n. 83 AF Corse insieme a Yifei Ye ed a Robert Kubica. L’inglese ha guidato nel 2025 per la prima volta una Ferrari dopo una breve esperienza con la Porsche 963 privata schierata dal team JOTA. Precedentemente il nativo di Londra si era impegnato in LMP2 imponensosi a Le Mans, nel FIA World Endurance Championship e nell’European Le Mans Series con i colori di United Autosports. Il nuovo portacolori del marchio di Maranello ha affermato: “ Sono immensamente orgoglioso di entrare a far parte della Ferrari come pilota ufficiale e di continuare il mio percorso nel FIA WEC. 🔗 Leggi su Oasport.it

