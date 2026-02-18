Covivio | Bilancio 2025 in crescita del 10% dividendo sale a 3,75 euro Focus su hotel e uffici centrali europei

Covivio ha annunciato un netto in crescita del 10% nel 2025, raggiungendo 526,5 milioni di euro, grazie all’aumento dei ricavi nel settore alberghiero e degli uffici in Europa centrale. La società ha deciso di aumentare il dividendo a 3,75 euro per azione, sostenendo la strategia di investimenti nelle aree chiave. La forte domanda di spazi commerciali e la ripresa del turismo hanno contribuito a migliorare i risultati finanziari. Covivio punta ora a consolidare questa crescita, concentrandosi sui mercati di Londra e Parigi.

Covivio, Bilancio in Crescita e Dividendo al 7%: Scommessa su Hotel e Uffici Centrali. Covivio chiude il 2025 con risultati significativi, registrando un aumento del 10% del risultato netto ricorrente a 526,5 milioni di euro e proponendo un dividendo in rialzo del 7%, pari a 3,75 euro per azione. La società immobiliare punta a proseguire la sua crescita nel 2026, concentrando gli investimenti sul settore alberghiero e sugli uffici situati in posizioni strategiche nelle principali città europee. Questi risultati riflettono una gestione attenta del patrimonio e una strategia di asset management efficace.