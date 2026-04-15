Sabato 18 aprile, il centro di Ferrara ospiterà un evento organizzato da venti associazioni che si raduneranno in piazza per offrire servizi e informazioni sulla prevenzione e l'educazione sanitaria. L'appuntamento si svolgerà dalle 10:00 alle 18:00, coinvolgendo diverse realtà locali che si dedicheranno a sensibilizzare i cittadini su temi legati alla salute. La manifestazione si svolgerà all'aperto, in un'area centrale della città.

Sabato 18 aprile, dalle ore 10:00 alle 18:00, il centro di Ferrara si trasformerà in un polo attivo per la prevenzione e l’educazione sanitaria. Piazza Savonarola ospiterà infatti una nuova edizione dell’iniziativa denominata La salute scende in piazza, un evento che vede la partecipazione diretta di 20 associazioni del settore sociosanitario. L’appuntamento è frutto della collaborazione tra il Segretariato Italiano Studenti in Medicina e le realtà locali di Avis Provinciale e Comunale, con l’obiettivo di portare la consapevolezza medica direttamente nelle strade della città. Un catalogo di servizi dal primo soccorso alla gestione delle malattie croniche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrara si cura: 20 associazioni in piazza per la prevenzione

Promozione del benessere con 20 associazioni, a Ferrara 'La salute scende in piazza'Il cuore di Ferrara trasformato in un grande spazio dedicato al benessere, alla prevenzione e alla partecipazione attiva.

Melanoma: cos’è, come si cura e perché la prevenzione parte dalla regola dell'ABCDEFirenze, 18 marzo 2026 – Il melanoma è una neoplasia maligna che nasce dai melanociti, le cellule responsabili del colore della nostra pelle.