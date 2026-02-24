Gentilini | Complimenti alla Fermana vinta una gara difficile

Gentilini riconosce che la vittoria della Fermana deriva dalla determinazione durante la partita. La squadra ha sfruttato al meglio l’uomo in più per superare la resistenza della Fermignanese, che ha messo in difficoltà gli avversari fino all’ultimo minuto. La partita si è decisa negli ultimi minuti, quando un cambio strategico ha fatto la differenza. La Fermana ha mostrato compattezza e concentrazione, portando a casa un risultato importante.

Una conclusione precisa e pesante come un macigno, al momento giusto, quello della massima spinta con l'uomo in più per abbattere il muro della Fermignanese. Il gol nei minuti finali di Barrasso ha fatto esplodere il popolo canarino assiepato sulla scarpata riservata agli ospiti al comunale di Fermignano ed ha un peso specifico altissimo, anche al di là del mantenimento del primo posto. Certo mantenere quel "corto muso" sulla diretta inseguitrice Montecchio, che ha fatto il suo vincendo non senza patemi al Carotti, è fondamentale in ottica classifica proprio per andare allo Spadoni domenica prossima con due risultati su tre a disposizione in vista del rush finale.