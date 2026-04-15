Ferite croniche l' Asl Napoli 3 sud ospita equipe di Roma Novara e Vicenza

Lunedì 16 e martedì 17 aprile 2026 si svolgerà presso il Towers Hotel di Castellammare di Stabia e l’ospedale di Gragnano un evento dedicato alla gestione delle ferite croniche complesse. L’iniziativa vede la partecipazione di team provenienti da diverse città italiane, tra cui Roma, Novara e Vicenza. L’obiettivo è favorire la formazione avanzata e la cooperazione tra professionisti specializzati nel trattamento di queste situazioni cliniche.

Formazione avanzata e cooperazione per migliorare la gestione delle ferite croniche complesse. Si rinnova l’appuntamento con il Visiting Therapy Center in programma il 16 e 17 aprile 2026 presso il Towers Hotel di Castellammare di Stabia e, per la parte pratica, presso l’ospedale di Gragnano.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Gel rivoluzionario: ossigeno su misura per ferite croniche in 23In un laboratorio dell'Università della California a Riverside, un gruppo di ricercatori sta lavorando a una soluzione che potrebbe cambiare... Cure specialistiche per ferite difficili e lesioni croniche: a Molfetta 6800 prestazioni in un annoIl servizio rappresenta un importante punto di riferimento per la diagnosi e la cura delle lesioni cutanee acute e croniche, in particolare le ferite... Contenuti e approfondimenti Ferite croniche, l'Asl Napoli 3 sud ospita equipe di Roma, Novara e VicenzaFormazione avanzata e cooperazione per migliorare la gestione delle ferite croniche complesse. Si rinnova l’appuntamento con il Visiting Therapy Center in programma il 16 e 17 aprile 2026 presso il To ... napolitoday.it Sanità: due giorni dedicati alla gestione delle ferite croniche complesseFormazione avanzata e cooperazione per migliorare la gestione delle ferite croniche complesse. Si rinnova l'appuntamento con il Visiting Therapy Center, domani e venerdì 17 aprile al Towers Hotel di C ... ansa.it