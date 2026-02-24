Gel rivoluzionario | ossigeno su misura per ferite croniche in 23

Un team di ricercatori dell’Università della California a Riverside ha sviluppato un gel rivoluzionario che fornisce ossigeno su misura alle ferite croniche. La causa è la difficoltà di guarigione di queste ferite, spesso lente e complicate. Il nuovo prodotto mira a migliorare i tempi di recupero, offrendo una terapia più efficace. Gli scienziati hanno già testato il gel su modelli biologici, ottenendo risultati promettenti. La sperimentazione prosegue per valutarne l’efficacia clinica.

In un laboratorio dell’Università della California a Riverside, un gruppo di ricercatori sta lavorando a una soluzione che potrebbe cambiare radicalmente il trattamento delle ferite croniche. Al centro del progetto c’è un idrogel morbido e flessibile, composto da acqua e colina, una sostanza antibatterica e biocompatibile. Questo materiale non comune funziona come un dispositivo elettrochimico in minima, capace di generare ossigeno direttamente nel sito della lesione. Il principio alla base dello studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications Materials, si concentra sull’ipossia tissutale profonda, una condizione che impedisce la guarigione delle ferite. 🔗 Leggi su Ameve.eu Diabete, gel all’ossigeno riduce le amputazioniIl cresciuto numero di persone con diabete, causato dall'invecchiamento della popolazione, ha portato a un aumento delle ferite croniche che non si chiudono. Cure specialistiche per ferite difficili e lesioni croniche: a Molfetta 6800 prestazioni in un annoA Molfetta, nel corso dell’ultimo anno, sono state effettuate 6800 prestazioni di cure specialistiche per ferite difficili e lesioni croniche, a causa del crescente numero di pazienti con problemi di guarigione delle ferite.