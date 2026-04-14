Un'azienda ha deciso di abbandonare i tradizionali controlli, offrendo ai propri dipendenti ferie illimitate e la possibilità di lavorare da remoto senza limiti di orario. Inoltre, tutti i collaboratori possono usufruire di tre mesi di congedo di paternità retribuito. Queste misure fanno parte di un nuovo modello gestionale che si basa sulla fiducia tra azienda e lavoratori.

Fater ha implementato un modello gestionale basato sulla fiducia che prevede ferie illimitate, smart working e tre mesi di congedo di paternità interamente retribuiti per tutti i collaboratori. La strategia, avviata nel 2020, mira a sostituire il controllo gerarchico con l’autonomia individuale, permettendo anche la presenza di figli o animali domestici in ufficio. Il superamento del comando e controllo attraverso la filosofia People First. La realtà produttiva di Fater, specializzata nella distribuzione e produzione di articoli per la cura della casa e dell’igiene personale, sta operando una trasformazione radicale dei rapporti lavorativi. Dal 2020, l’azienda ha adottato un approccio denominato People First, volto a privilegiare il benessere e la serenità degli addetti rispetto ai vecchi schemi di vigilanza costante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio ai controlli: ferie illimitate e smart working per tutti

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