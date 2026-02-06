Lariano Blitz antidroga dei Carabinieri Sequestrati cocaina hashish e munizioni Arrestata una donna di 42 anni
I Carabinieri di Lariano hanno fatto un blitz contro lo spaccio di droga. Durante l’operazione, hanno sequestrato cocaina, hashish e munizioni. Una donna di 42 anni è stata subito arrestata. L’azione è arrivata dopo settimane di indagini sul territorio. Gli uomini dell’Arma hanno eseguito perquisizioni e fermato alcuni sospetti, concentrandosi su un’abitazione nel centro del paese. La donna, ritenuta coinvolta, è ora in custodia e dovrà rispondere di traffico di droga e possesso di armi.
