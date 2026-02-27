Michelle Pfeiffer e Kurt Russell sono i protagonisti del nuovo dramma familiare prodotto da Paramount+ e diretto da Taylor Sheridan. La serie, intitolata The Madison, è stata recentemente resa disponibile sulla piattaforma streaming. La trama si concentra su questioni familiari e relazioni personali, con i due attori principali che interpretano i ruoli centrali. La produzione ha attirato l’attenzione degli appassionati del genere.

The Madison arriva su Paramount+: Michelle Pfeiffer e Kurt Russell protagonisti nel nuovo intenso dramma familiare firmato Taylor Sheridan. The Madison si appresta a debuttare sul piccolo schermo come una delle opere più introspettive e cariche di pathos firmate da Taylor Sheridan. Ambientata tra i contrasti cromatici di Manhattan e le distese selvagge del Montana, la serie promette di condurre lo spettatore in un viaggio emotivo profondo, dove il paesaggio diventa specchio dell'anima dei protagonisti. Il racconto di The Madison ruota attorno alle vicende della famiglia Clyburn. Dopo la tragica perdita del capofamiglia, i membri del nucleo lasciano la frenetica New York per cercare rifugio e una nuova identità nella valle del fiume Madison, nel cuore del Montana centrale. 🔗 Leggi su 2anews.it

The Madison, Michelle Pfeiffer e Kurt Russell guidano il nuovo dramma familiare di Paramount+

