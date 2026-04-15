Un femminicidio-suicidio si è verificato questa mattina a Bisceglie, dove un uomo di 61 anni ha gettato la moglie di 55 dal balcone del quinto piano della loro abitazione in via Vittorio Veneto, per poi lanciarsi a sua volta nel vuoto. La coppia, che si trovava in fase di separazione, è deceduta sul colpo. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni residenti, senza che vi siano stati altri coinvolti.

Sarebbero stati in fase di separazione l’uomo di 61 anni e la donna di 55 morti questa mattina, precipitando dal balcone della loro abitazione al quinto piano in via Vittorio Veneto a Bisceglie (provincia di Barletta-Andria-Trani). A dare l’allarme è stata una vicina di casa che ha sentito la donna urlare prima di precipitare nel vuoto. Sul caso stanno indagando i carabinieri, intervenuti sul posto, e la Procura di Trani. L’ipotesi più probabile e drammatica è quella dell’omicidio-suicidio. L ‘uomo, Luigi Gentile, al culmine di un litigio, avrebbe scaraventato la donna, Patrizia Lamanuzzi, nel vuoto a un’altezza di tre metri. E poi si sarebbe lanciato lui stesso.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Femminicidio-suicidio a Bisceglie, getta la moglie dal balcone e si lascia andare nel vuoto. La coppia è morta sul colpo

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